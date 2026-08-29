Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarının programı netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı gün ve başlama saati belli olurken, haftanın diğer mücadelelerinin programı da açıklandı.

Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek dev mücadele için geri sayım başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman sorusunun cevabı da netlik kazandı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin sahası olan Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Kadıköy'deki mücadele, Süper Lig sezonunun ilk derbisi olacak.

Derbi tarihi ve saati belli oldu! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman?

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül Cuma:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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