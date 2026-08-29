Amedspor'dan 7 gollü galibiyet

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlangıç haftasında Giresun Sanayispor ile deplasmanda karşılaştı.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçta konuk takım, 14. dakikada Ines Maague, 17. dakikada Nazlı Örnek, 22 ile 24. dakikalarda Buket Karadağ, 27. dakikada Meryem Sevent, 34. dakikada Vina Comoja ve 39. dakikada Sara Vranic'in attığı gollerle ilk yarıyı 7-0 önde bitirdi.

Maça 9 futbolcu ile başlayan Giresun Sanayispor'da ilk yarının sonlarında iki futbolcu ve 45+1. dakikada bir futbolcu daha sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın hakemi, kural gereği maçı 45+1. dakikada bitirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası