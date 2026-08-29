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Tolga Akış ifadesinde açıkladı! İşte Manifest üyelerinin kazancı ve kendi aylık geliri…

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“Müstehcenlik” suçlaması kapsamında tutuklanan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış’ın soruşturma dosyasındaki ifadesinde, grup üyelerinin gelir paylaşımına ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı. Akış verdiği ifadede aylık gelirini de açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos’ta gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Akış’ın sevk yazısında, “müstehcenliği yayma” suçlaması kapsamında tutuklanmasının talep edildiği belirtildi. Söz konusu yazıda, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayımlayan ya da bunların yayımlanmasına aracılık eden kişilerin cezalandırılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Tolga Akış ifadesinde açıkladı! İşte Manifest üyelerinin kazancı ve kendi aylık geliri…
Başlık ResmiTolga Akış ifadesinde açıkladı! İşte Manifest üyelerinin kazancı ve kendi aylık geliri…
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“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Tolga Akış’ın ifadesinde, Manifest üyelerinin kazancına ilişkin de dikkat çeken detaylar yer aldı.

Akış, ifadesinde şunları aktardı:

“Basında çıkan haberler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Söz konusu Manifest grubu ile iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranları %60 Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlar ile görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır.

Tolga Akış ifadesinde açıkladı! İşte Manifest üyelerinin kazancı ve kendi aylık geliri…
Başlık ResmiTolga Akış ifadesinde açıkladı! İşte Manifest üyelerinin kazancı ve kendi aylık geliri…

Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır. Basında çıkan grup üyelerinin tatilde benimle tatil yapma zorunluluğu iddiası da yanlıştır. Söz konusu fotoğraf ve video 1,5 yıl önce çekilen birlikte toplu yaptığımız bir günlük tatildir. Basında çıkan grup üyelerinin hasta olduğu zaman sahneye baskıyla çıktığı iddiası da yanlıştır.”

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Tolga Akış ifadesinde kendi aylık gelirini de açıkladı. Çağdaş Evren’in haberine göre Akış, ifadesinde aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu söyledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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