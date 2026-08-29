Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Flamengo'nun Brezilyalı stoperi Leo Pereira'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar ile Brezilya ekibi arasındaki görüşmelerde 3 milyon euroluk fark bulunurken, 30 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Brezilya ekibi Flamengo'nun 30 yaşındaki stoperi Leo Pereira'yı gündemine aldı.

Beşiktaş, Brezilyalı stoper için bastırıyor! Transferde 3 milyon euroluk fark

FLAMENGO 18 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Leo Pereira transferi için Flamengo ile temaslarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün deneyimli savunmacı için 18 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların ise transfer maliyetini aşağı çekmek amacıyla teklifini 15 milyon euro seviyesine kadar çıkardığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Beşiktaş, Brezilyalı stoper için bastırıyor! Transferde 3 milyon euroluk fark

LEO PEREIRA'DAN BEŞİKTAŞ'A OLUMLU YAKLAŞIM

30 yaşındaki Leo Pereira'nın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. Oyuncunun olumlu yaklaşımının görüşmelerde siyah-beyazlıların elini güçlendirdiği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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