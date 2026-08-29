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Spor

Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçe'ye gol atan yıldıza dikti

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Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçe'ye gol atan yıldıza dikti
Fotoğraf Başlığı Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'ye gol atan Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz ekibinin 21 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euroluk sözlü teklif sunduğu öne sürüldü.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Lyon forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana'yı transfer etmek için harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, 21 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübüne 35 milyon euroluk sözlü teklif sunduğu öne sürüldü.

HULL CITY'DEN 35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Foot Mercato'da yer alan habere göre Hull City, Malick Fofana transferi için Lyon'a 35 milyon euro değerinde sözlü teklif yaptı. İngiliz ekibinin transfer girişiminin yanı sıra genç futbolcuyu projesine ikna etmek amacıyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Hull City'nin teklifinin ardından Lyon'un vereceği cevap beklenirken, Fofana'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti
Başlık ResmiAcun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti

FOFANA'NIN ADI AVRUPA DEVLERİYLE ANILDI

Malick Fofana, transfer döneminde Avrupa'nın birçok önemli kulübünün radarına girdi. Belçikalı futbolcunun adı daha önce Roma, Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Münih ve Leipzig ile de anılmıştı.

Fofana'nın Roma ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, genç oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin de gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti
Başlık ResmiAcun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti

LYON 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Lyon'un mali sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki bazı oyuncuları satmaya sıcak baktığı ve Fofana'nın da bu isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Fransız ekibinin genç yıldız için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin de Fofana'nın durumunu yakından takip ettiği ve sarı-lacivertli kulüpten yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep edildiği öne sürülmüştü.

Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti
Başlık ResmiAcun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti

FONSECA: SATMAMIZ GEREKİYOR

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca da Fofana'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Le Havre karşılaşması öncesinde konuşan Fonseca, "Oyuncu satmamız gerekiyor ve Malick Fofana da bir seçenek ancak şu anda bizimle birlikte. Le Havre maçında oynamaya hazır. Kararımı verdim, o da kadroda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Lyon'da bu sezon 5 maçta süre alan 21 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Acun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti
Başlık ResmiAcun Ilıcalı, gözünü Fenerbahçeye gol atan yıldıza dikti

FENERBAHÇE MAÇINDA GOL ATTI

Malick Fofana, Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sergilediği performansla Türk futbolseverlerin de dikkatini çekmişti. İstanbul'daki ilk karşılaşma 1-1 sona ererken, rövanşta Fenerbahçe deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek toplamda 3-2'lik skorla turu geçen taraf olmuştu.

Lyon'un rövanşta attığı tek golün sahibi Fofana olmuştu. Belçikalı oyuncu, 61. dakikada Ainsley Maitland-Niles'ın pasında yaptığı etkili vuruşla takımını umutlandırmış ancak Lyon'un elenmesine engel olamamıştı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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