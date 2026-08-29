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Açık Lise 2026 sonuç takvimi... AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık Lise 2026 sonuç takvimi... AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı Açık Lise 2026 sonuç takvimi... AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sonuç sürecine çevrildi. Yayımlanan takvimde AÖL ek sınav sonuç tarihine ilişkin detaylara yer verildi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MEB tarafından düzenlenen AÖL ek sınavlarınIn ardından değerlendirme aşamasına geçiçecek. Değerlendirmeler tamamlanıp AÖL ek sınav sonuçları erişime açıldığında öğrenciler puanlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Son oturumların tamamlanmasının ardından sonuç ekranı öğrencilerin erişimine açılacak.

Açık Lise 2026 sonuç takvimi... AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiAçık Lise 2026 sonuç takvimi... AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ağustos'ta başlayan e-Sınav uygulaması 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Yayımlanan yazılı duyuruya göre, sonuç duyurusu ise kısa süre içerisinde yapılacak. AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL ek sınav sonuç duyurusu aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden paylaşılacak. Öğrencilerin sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapması yeterli olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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