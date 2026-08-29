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Yaşam

Müşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir markete müşteri gibi giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından yararlanarak 440 paket sigarayı çantasına doldurdu. Yaklaşık 60 bin liralık sigaralarla DOA makinesinde sıra numarası alıp bir süre bekleyen şüpheli, ardından marketten kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası yakalanan şüpheli, zararı karşılamasının ardından serbest bırakıldı.

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Olay, Nilüfer ilçesindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (48) alışveriş yapma bahanesiyle markete girdi. Bir süre reyonlar arasında dolaşarak çevreyi kontrol eden şüpheli, çalışanların bir anlık boşluğundan faydalandı.

Müşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti
Başlık ResmiMüşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti

440 PAKET SİGARAYI ÇANTASINA DOLDURDU

Şüpheli, markette kartonlar halinde bulunan sigaraları tek tek yanındaki çantaya doldurmaya başladı. Toplam 440 paket sigarayı çantasına yerleştiren G.K., yaklaşık 60 bin liralık ürünü aldıktan sonra dikkat çekmemek için bu kez

DOA makinesinin bulunduğu bölüme yöneldi.

Sigaralarla dolu çantası yanında olan şüpheli, DOA makinesinde sıra numarası alıp diğer müşteriler gibi sıraya girdi. Bir süre hiçbir şey olmamış gibi bekleyen G.K., uygun anı bulunca marketin kapısına yöneldi.

Müşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti
Başlık ResmiMüşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti

GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE YAKALANDI

Çantasında 440 paket sigarayla marketten kaçan şüphelinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin markette sigaraları çantasına doldurması, ardından DOA sırasına girmesi ve bir süre bekledikten sonra marketten hızla uzaklaşması yer aldı.

Çalışanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli G.K.'yi kısa sürede yakaladı.

Müşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti
Başlık ResmiMüşteri gibi girdi, çantayı 440 paket sigarayla doldurdu! Sonrası pes dedirtti

60 BİN LİRALIK ZARARI KARŞILADI, SERBEST KALDI

Gözaltına alınan G.K.'nin, marketin yaklaşık 60 bin liralık zararını karşılaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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