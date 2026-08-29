İstanbul'da pazar günü için plan yapanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Vatandaşlara belirlenen alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlamaları ve tören geçişi nedeniyle bazı yolların yarın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Fatih İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" ile ilgili 30.08.2026 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir" denildi.

KAPANACAK YOLLAR (07.00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette trafiğe kapatılacak,

- Adnan Menderes Bulvarı üzeri (Vatan Caddesi) yan yollar her iki istikamette.

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D 100 Karayolu,

- 0-3 Hal Yolu



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası