Bursa'da sürücü ile yaya birbirine girdi! Sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaldırımda bekleyen bir şahıs ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha da büyümeden sonlandırılan ve tarafların birbirine acımasızca saldırdığı o gergin anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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