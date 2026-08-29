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Bursa'da sürücü ile yaya birbirine girdi! Sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaldırımda bekleyen bir şahıs ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha da büyümeden sonlandırılan ve tarafların birbirine acımasızca saldırdığı o gergin anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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