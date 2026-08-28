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Ekonomi

Warsh konuştu, piyasa karıştı! Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...

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Warsh konuştu, piyasa karıştı! Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...

FED Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole konuşmasında “şahin” mesajlar verdi, FED’den eylülde faiz artışı ihtimali CME FED Watch anketinde bir anda %57,5’e çıktı. Ons altın %-3’ü aşan düşüşle 4.455 dolara geriledi. Gram altın yeninden 7 bin TL’nin altına çekildi. Kriptolar da sallanırken, Bitcoin %-3,5’e yakın değer kaybıyla 77 bin 500 dolara geriledi.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda haftanın son işlem saatlerinde altın fiyatlarında sert hareketler yaşandı. 28 Ağustos işlem gününde TSİ 22:50 itibarıyla altının ons fiyatı 4.455 dolardan fiyatlanırken, günlük değer kaybı %-3’ün de üzerinde gerçekleşti.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı ise %-2’ye yakın düşüşle 6.915 TL’ye geriledi. Böylece gram fiyatı 5 günün ardından yeniden psikolojik 7 bin TL barajını altına çekildi.

Warsh konuştu, piyasa karıştı! Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
Başlık ResmiWarsh konuştu, piyasa karıştı! Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...

WARSH ETKİSİ

Hafta içerisinde ons altın en yüksek 4.697 doları ve gram fiyatı 7.262 TL’yi test etmişti. Hızlı yükselişin ardından haftanın ikinci yarısında kâr satışları başlarken, FED Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole konuşmasının ardından altında düşüş hızlandı.

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“TEMEL ODAK TÜFE”

Enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle FED'in şu anki temel odağının fiyatlar olması gerektiğini söyleyen Warsh, "Bu yaz PCE ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor" ifadelerini kullandı.

“İŞİMİZ VAR…”

65 aydır devam eden yüksek enflasyonun sorumluluğunun doğrudan FED'in üzerinde olduğunu söyleyen Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var" dedi.

Warsh konuştu, piyasa karıştı! Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
Başlık ResmiWarsh konuştu, piyasa karıştı! Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...

DOLAR YÜKSELDİ

Warsh’ın “şahin tonajlı” bu mesajlarının ardından dolar endeksi 99.65’e yükseldi. FED’den eylülde faiz artışı beklentisi bir anda %57,5’e yükseldi.

Altın, bu fiyatlamaların ardından daha sert düşüşe geçti. Ons fiyatı 200 günlük ortalamayı (4.525 doları) da aşağı kırdı. Gelişmeler kriptoları da salladı. BTC %3,5 düşüşle 77 bin 500 dolara geriledi.

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