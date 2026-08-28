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Yunanistan'ın Ege hamlesine Ankara'dan net cevap: Hukuki sonuç doğurmayacak

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Yunanistan'ın Ege hamlesine Ankara'dan net cevap: Hukuki sonuç doğurmayacak

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi’nin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi"nin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı

Sözcü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından ilan edilen "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi" hakkında paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

Keçeli, "Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu kaydeden Keçeli, Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını yineledi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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