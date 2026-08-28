Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek! Kremlin duyurdu
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında görüşeceğini duyurdu. İki liderin görüşmesinde Karadeniz’deki durum ve Ukrayna konuları ele alınacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında görüşecek.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." ifadelerine yer verildi.
KARADENİZ VE UKRAYNA KONULARI MASADA OLACAK
İki liderin görüşeceği konulara dikkat çeken Kremlin, açıklamasında "Putin ile Erdoğan görüşmesinde Karadeniz’deki durum ve Ukrayna konuları ele alınacak" sözlerini kullandı.
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