Gurbetçi sezonunda Trakya sınır kapılarından 3,7 milyon yolcu geçti, araç çıkışında son 3 yılın rekoru kırıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan tedbirlerle kapılardaki bekleme süresinin 27 dakikaya düştüğünü açıkladı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye geliş ve dönüşlerinin yoğunlaştığı gurbetçi sezonunda, Trakya’daki sınır kapılarından yaklaşık 3 milyon 700 bin yolcu giriş ve çıkış yaptı.



Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

22 Haziran’da başlayan gurbetçi sezonunda Kapıkule başta olmak üzere Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk yaşandı. Sezon kapsamında sınır kapılarından yaklaşık 1 milyon araç giriş-çıkış gerçekleştirdi.

Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

27 Ağustos’ta ise Trakya’daki sınır kapılarından 5 bin 587 aracın çıkış yaptığı ve bu rakamın son 3 yılın en yüksek günlük araç çıkışı olduğu belirtildi.

Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

BEKLEME SÜRESİ 27 DAKİKAYA GERİLEDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçen yıl ortalama 39 dakika olan bekleme süresinin bu yıl 27 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı. Gurbetçi sezonunun önümüzdeki günlerde sona ermesi beklenirken, dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sınır kapılarında devam ediyor.

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