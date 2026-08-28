Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

Gurbetçi sezonunda Trakya sınır kapılarından 3,7 milyon yolcu geçti, araç çıkışında son 3 yılın rekoru kırıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan tedbirlerle kapılardaki bekleme süresinin 27 dakikaya düştüğünü açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye geliş ve dönüşlerinin yoğunlaştığı gurbetçi sezonunda, Trakya’daki sınır kapılarından yaklaşık 3 milyon 700 bin yolcu giriş ve çıkış yaptı.

Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti
Başlık ResmiSınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

22 Haziran’da başlayan gurbetçi sezonunda Kapıkule başta olmak üzere Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk yaşandı. Sezon kapsamında sınır kapılarından yaklaşık 1 milyon araç giriş-çıkış gerçekleştirdi.

Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti
Başlık ResmiSınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

27 Ağustos’ta ise Trakya’daki sınır kapılarından 5 bin 587 aracın çıkış yaptığı ve bu rakamın son 3 yılın en yüksek günlük araç çıkışı olduğu belirtildi.

Sınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti
Başlık ResmiSınır kapılarında 3 yılın rekoru! Gurbetçiler akın etti

BEKLEME SÜRESİ 27 DAKİKAYA GERİLEDİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçen yıl ortalama 39 dakika olan bekleme süresinin bu yıl 27 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı. Gurbetçi sezonunun önümüzdeki günlerde sona ermesi beklenirken, dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sınır kapılarında devam ediyor.

Editör : SEVDA KILIÇ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi gözaltına alındı!
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi ve geliş tarihi belli oldu iddiası
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
BABA İLK KEZ KONUŞTU
BABA İLK KEZ KONUŞTU
Darıca'da 3 kardeş ölü bulunmuştu!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
"Yahudi iş adamıyım" dedi, ünlüleri soydu
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
Bu sezonki 6. transfer İstanbul'da: Anlaşma 4 yıllık
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu
Borsada en çok kazandıran fonlar belli oldu!
Kaydet
ASELSAN geliştirdi! Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji
Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji!
Kaydet
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.