Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu
Fotoğraf Başlığı Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile 'Kıymetli Maden Fonları' olarak kaydedildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 66,04 puan artarak 14.641,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.543,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.511,04 puanı, en yüksek 14.641,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 28,26 puan ve yüzde 0,17 artışla 16.789,13 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 1,09 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu
Başlık ResmiBorsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 561 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 561 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 7 milyon 92 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,0396, satışta 48,2321 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,0129, satışta 48,2053 lira olarak belirlemişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
EKONOMİ

Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3559 ve dolar/yen paritesi 160,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 88,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu
Başlık ResmiBorsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran fonlar belli oldu

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE HANGİSİ?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,74, emeklilik fonları yüzde 1,23 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi gözaltına alındı!
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi ve geliş tarihi belli oldu iddiası
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
BABA İLK KEZ KONUŞTU
BABA İLK KEZ KONUŞTU
Darıca'da 3 kardeş ölü bulunmuştu!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
"Yahudi iş adamıyım" dedi, ünlüleri soydu
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
Bu sezonki 6. transfer İstanbul'da: Anlaşma 4 yıllık
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ASELSAN geliştirdi! Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji
Türkiye'den NATO'ya dikkat çeken teknoloji!
Kaydet
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
Kaydet
İstanbul'da zincirleme kaza! Zırhlı polis aracı takla attı, yaralılar var
İstanbul'da zırhlı polis aracı takla attı, yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.