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Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

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İstanbul Zeytinburnu’nda Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Pazartekke ile Topkapı durakları arasındaki kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

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İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Pazartekke ile Topkapı durakları arasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hatta seyir halinde olan iki tramvayın henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine girmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALANANLAR VAR

Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları sürerken, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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