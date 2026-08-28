Futbolda provokasyona geçit yok! Trabzonspor'u tehdit eden taraftara men cezası

31 Ağustos’ta oynanacak Amedspor-Trabzonspor karşılaşması öncesi, Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli paylaşım yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliye 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta yapılacak Amedspor Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor müsabakası öncesinde, sosyal medyada Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli bir paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Münferit nitelikteki bu paylaşımın hiçbir kulüp veya taraftar grubuyla bağı bulunmamaktadır. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış ve 6222 sayılı Kanun uyarınca seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Karşılaşmanın güven ve centilmenlik ortamında geçmesi için tüm adli tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir. Sporun birleştirici ruhuna zarar vermeyi hedefleyen hiçbir girişim ve provokasyona izin verilmeyecektir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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