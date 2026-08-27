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Spor

Guendouzi’den Lyon taraftarlarına tepki: "Bu saygısızlıktı"

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Guendouzi’den Lyon taraftarlarına tepki:

Fenerbahçe'nin Fransız yıldız Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Lyon taraftarlarının mücadele boyunca ailesine hakaret ettiğini kaydeden Guendouzi, "Bu, insanı derinden etkileyen, canını yakan bir şey." dedi.

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Fransa'daki maçın ardından Lyon teknik heyeti ve futbolcuları ile gerginlik yaşayan Matteo Guendouzi, yaşananları anlattı.

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"AİLEME HAKARETLER ETTİLER"

Karşılaşma öncesi ve esnasında ailesine küfürler edildiğini belirten Guendouzi, "Maç başlamadan önce bile 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakem ekibinden kimse stadyumdaki seyircilere bir şey söylemiyorsa... Biliyorum ki Fransa'da bu tür şeyler olduğunda, bir noktada taraftarlara uyarı yapılır ve maç durdurulabilir. 90 dakika boyunca, hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaretler ettiler. Bu, insanı derinden etkileyen, canımı yakan bir şey." diye konuştu.

Lyon - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olay anı
Başlık ResmiLyon - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olay anı

"ALAY İKİ YÖNLÜ BİR ŞEYDİR"

Sözlerine devam eden Guendouzi, "Eğer alay etmek istiyorsanız, bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler; bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte, istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapamamanız çok yazık olur! Herkes Marsilya taraftarı olduğumu biliyor; bunu hiç saklamadım. Bu sadece şakaydı. Onlar aileme hakaret ettiler. Buna karşılık, 'Jul' işareti yapmamıza izin verilmiyorsa ne yapacağız? Lyon oyuncularının Veledrome'daki tribünlerin önünde kutlama yaptıkları maçlar gördüm. Bu karşılıklı olmalı." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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