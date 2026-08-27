Lyon - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği maçın ardından olay çıktı.

Devler Ligi play-off turunda Lyon ile Fenerbahçe'nin Fransa'da oynadığı maçın ardından saha karıştı.

Mücadelenin son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları sahada gerginlik yaşadı. Lyon teknik heyet ve futbolcuları, kutlama yapan Matteo Guendouzi ve Archie Brown'a sahada müdahale etti. Müdahale sonrasında iki takım oyuncuları arasında sahada gerginlik çıktı.

Saha ortasında yaşanan tartışmanın ardından tünel girişinde de tansiyon yükseldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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