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Spor

Fenerbahçe'de penaltı isyanı!

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Fenerbahçe'de penaltı isyanı!

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, penaltı itirazında bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında penaltı bekledi.

ELLE OYNAMA İTİRAZI

Müsabakanın 47. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında Vedat Muriqi şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Bu pozisyonun ardından sarı lacivertli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği için topu hemen taca attı.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Karşılaşmanın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, VAR ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular ise bu karara tepki gösterdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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