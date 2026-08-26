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Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor

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Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor
Fotoğraf Başlığı Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor

Türkiye-Almanya voleybol maçı skoru yakından takip ediliyor. Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçını kazanan Türkiye'nin gruptaki galibiyet serisini sürdürmek istediği mücadelede canlı skor, set sonuçları ve yayın bilgileri takip ediliyor.

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Türkiye, Letonya, Slovenya ve Macaristan karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Almanya karşısında dördüncü sınavına çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Elif, Vargas, İlkin, Hande, Zehra, Deniz ve Gizem'den oluşan ilk altıyla başlayan milliler, ilk seti önde tamamlayarak maçta avantajı eline aldı. A Grubu'ndaki karşılaşma canlı olarak devam ediyor.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye-Almanya voleybol maçında Filenin Sultanları ilk seti 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayan karşılaşma da ikinci set devam ediyor. Almanya ilk setin son bölümünde farkı azaltmasına rağmen Türkiye set üstünlüğünü korumayı başardı.

İlk sette Türkiye oyunun büyük bölümünü önde götürdü. Almanya son bölümde 5-0'lık seriyle skoru 22-20'ye kadar getirse de Filenin Sultanları son sayılarda hata yapmayarak seti 25-20 tamamladı. Almanya ikinci seti 27-25 kazanarak setlerde skoru 1-1'e getirdi.

Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor
Başlık ResmiTürkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

Türkiye-Almanya maçının kazananı henüz belli olmadı. Karşılaşma canlı olarak devam ediyor. İlk seti Türkiye kazanırken ikinci seti Almanya kazandı. Maçın tamamlanması için taraflardan birinin üç sete ulaşması gerekiyor.

Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etmesi halinde Avrupa Şampiyonası'ndaki galibiyet serisini 4'te 4'e çıkaracak. Türkiye turnuvadaki ilk maçında Letonya'yı 3-0, ardından Slovenya'yı ve Macaristan'ı mağlup ederek Almanya karşılaşması öncesinde üç galibiyete ulaşmıştı.

Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor
Başlık ResmiTürkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Almanya karşılaşması TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. TVF'nin turnuva programında Almanya karşılaşmasının başlangıç saati 19.00 olarak yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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