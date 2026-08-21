Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı ve yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alırken, Türkiye'nin karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyenler "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyor.
Son Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı için EuroVolley 2026 heyecanı başlıyor. Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu organizasyonda Filenin Sultanları; Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile grup aşamasında karşılaşacak. Millilerin İstanbul'da oynayacağı müsabakaların saatleri ve ekranlara geleceği kanallar da yakından takip ediliyor.
FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasına 21 Ağustos 2026 Cuma günü Letonya karşısında çıkacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Letonya mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Turnuvanın Türkiye ayağındaki karşılaşmalara Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Milli Takımın maçlar, TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız üzerinden izleyiciyle buluşacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI YAYIN BİLGİLERİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, EuroVolley 2026'da A Grubu'nda yer alıyor. Türkiye'nin grubunda Almanya, Macaristan, Letonya, Polonya ve Slovenya bulunuyor. Organizasyon 21 Ağustos'ta başlarken Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç turnuvaya ev sahipliği yapıyor.
Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki karşılaşmaları TRT ekranlarından voleybolseverlerle buluşacak. 21 Ağustos'taki Türkiye-Letonya ve 23 Ağustos'taki Türkiye-Slovenya maçlarının TRT 1'den yayınlanacak. Macaristan, Almanya ve Polonya karşılaşmalarının ise TRT Spor veya TRT Spor Yıldız üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın kanalı bilgileri TRT'nin güncel yayın akışından takip edilebilecek.
FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI
Türkiye'nin A Grubu'ndaki karşılaşmaları 21-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Filenin Sultanları grup etabında beş karşılaşmaya çıkacak. A Grubu'ndaki altı takımın maçlarına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye - Letonya (TRT 1)
22 Ağustos 2026
16.00 Almanya - Slovenya
19.00 Macaristan - Polonya
23 Ağustos 2026
16.00 Letonya - Almanya
19.00 Türkiye - Slovenya (TRT 1)
24 Ağustos 2026
16.00 Polonya - Letonya
19.00 Türkiye - Macaristan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan - Almanya
19.00 Polonya - Slovenya
26 Ağustos 2026
16.00 Letonya - Slovenya
19.00 Türkiye - Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
27 Ağustos 2026
16.00 Polonya - Almanya
19.00 Letonya - Macaristan
28 Ağustos 2026
16.00 Slovenya - Macaristan
19.00 Türkiye - Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın