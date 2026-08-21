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Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)

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Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı ve yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alırken, Türkiye'nin karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyenler "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyor.

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Son Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı için EuroVolley 2026 heyecanı başlıyor. Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu organizasyonda Filenin Sultanları; Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile grup aşamasında karşılaşacak. Millilerin İstanbul'da oynayacağı müsabakaların saatleri ve ekranlara geleceği kanallar da yakından takip ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasına 21 Ağustos 2026 Cuma günü Letonya karşısında çıkacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Letonya mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Turnuvanın Türkiye ayağındaki karşılaşmalara Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Milli Takımın maçlar, TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI YAYIN BİLGİLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, EuroVolley 2026'da A Grubu'nda yer alıyor. Türkiye'nin grubunda Almanya, Macaristan, Letonya, Polonya ve Slovenya bulunuyor. Organizasyon 21 Ağustos'ta başlarken Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç turnuvaya ev sahipliği yapıyor.

Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki karşılaşmaları TRT ekranlarından voleybolseverlerle buluşacak. 21 Ağustos'taki Türkiye-Letonya ve 23 Ağustos'taki Türkiye-Slovenya maçlarının TRT 1'den yayınlanacak. Macaristan, Almanya ve Polonya karşılaşmalarının ise TRT Spor veya TRT Spor Yıldız üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın kanalı bilgileri TRT'nin güncel yayın akışından takip edilebilecek.

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin A Grubu'ndaki karşılaşmaları 21-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Filenin Sultanları grup etabında beş karşılaşmaya çıkacak. A Grubu'ndaki altı takımın maçlarına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Letonya (TRT 1)

22 Ağustos 2026

16.00 Almanya - Slovenya

19.00 Macaristan - Polonya

23 Ağustos 2026

16.00 Letonya - Almanya

19.00 Türkiye - Slovenya (TRT 1)

24 Ağustos 2026

16.00 Polonya - Letonya

19.00 Türkiye - Macaristan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)

25 Ağustos 2026

16.00 Macaristan - Almanya

19.00 Polonya - Slovenya

26 Ağustos 2026

16.00 Letonya - Slovenya

19.00 Türkiye - Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

27 Ağustos 2026

16.00 Polonya - Almanya

19.00 Letonya - Macaristan

28 Ağustos 2026

16.00 Slovenya - Macaristan

19.00 Türkiye - Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Editör : İREM ÖZCAN
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