CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, partisinden istifa etti. Yeni Parti’ye katıldığını duyuran Ünlüce, "Tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak" dedi.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olurken, Özgür Özel ve beraberindeki çok sayıda milletvekili CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurmuştu.

Partinin kuruluşunun ardından da il ve ilçe bazında Yeni Parti'ye geçişler ilan edilmişti. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, siyasi kariyerine CHP'den istifa ederek Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı aldığını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye katıldı

"AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL"

Ünlüce'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi “ayrılık da sevdaya dahil.”

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Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak.

Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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