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CHP Sözcüsü Müslim Sarı: 81 il başkanlığında atamalar tamam

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı: 81 il başkanlığında atamalar tamam

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleştiren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Yeni Parti'nin Menderes Belediyesi'ndeki başkanvekili seçiminde iş birliğine yanaşmadığını söyleyen Sarı, son tur oylamasına 5 CHP'li meclis üyesinden dördünün Yeni Parti'nin adayına oy verdiğini açıkladı. Sarı, geçersiz oy kullanan meclis üyesi Harun Bila'nın da tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Başkanvekili seçimlerine itiraz edeceklerini de belirten Sarı, "CHP'ye ait olan bu belediyenin yeniden CHP'ye dönmesi için gerekli bütün mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: 81 il başkanlığında atamalar tamam
Başlık ResmiCHP Sözcüsü Müslim Sarı: 81 il başkanlığında atamalar tamam

İL BAŞKANLARI TOPLANIYOR

CHP'nin kurultay sürecine de değinen Sarı, Bartın ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına da atama yapılarak 81 il yönetiminin tamamlandığını açıkladı. 25 Ağustos salı günü il başkanları, 26 Ağustos çarşamba günü ise Parti Meclisi ve MYK toplantılarını yapacaklarını açıklayan Sarı, toplantıların ardından kurultay takviminin netleşeceğini belirtti.

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YENİ PARTİ, KURULTAY TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partisinin kurultay takvimini açıkladı. Kongre maratonunun 22 Ağustos tarihi itibarıyla resmen başlayacağını duyuran Emre, ilçe seçimlerinin 12 Eylül'de, il seçimlerinin ise 18 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti. İl kongrelerinin 27 Ekim tarihine kadar bitirileceğini ifade eden Emre, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi'nin (PM) toplanacağını ve büyük kurultay tarihinin bu toplantıda netleştirilerek ilan edileceğini söyledi.

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