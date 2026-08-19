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Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

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Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

Menderes Belediyesindeki kritik seçimin perde arkasını anlatan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, belediyenin kendilerinde kalması için uzlaşma ararken Yeni Parti’nin işbirliğine yanaşmadığını öne sürdü. Sarı, "AK Parti'nin adayı, Yeni Partili belediye meclis üyelerinin verdiği oyla seçilmiştir" ifadesini kullandı.

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Menderes Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi, CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilimi alevlendirdi. AK Parti'nin adayının kazandığı seçim CHP MYK toplantısının ardından yeniden gündeme geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

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MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediyesi'nde yapılan belediye başkan vekilliği seçimine değindi.

Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
Başlık ResmiMenderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

Belediyenin CHP'de kalması için uzlaşmak istediklerini ama Yeni Parti'nin işbirliğine yanaşmadığını ileri süren Sarı, buna rağmen AK Parti'nin adayının kazanmaması için belediye meclis üyelerine talimat vererek, Yeni Partili adayı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.

"AK PARTİ'NİN ADAYINI YENİ PARTİLİLER SEÇTİ"

Sarı, talimatı bizzat kendisinin verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"5 belediye meclis üyemizden 1'i CHP'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. 4 üyemiz, Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak, Yeni Parti'nin 10 belediye meclis üyesinden ikisi AK Parti'ye oy vermiştir. 2 bağımsız adayla AK Parti 15 sayısına ulaşmıştır. Zaten ertesi gün AK Parti adayına oy veren Yeni Partili belediye meclis üyeleri de Yeni Parti'den ayrılmıştır. AK Parti'nin aldığı oy içerisinde CHP'nin hiçbir belediye meclis üyesi yoktur. AK Parti'nin adayı, Yeni Partili belediye meclis üyelerinin verdiği oyla seçilmiştir"

Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
Başlık ResmiMenderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

Geçersiz oy kullanan üyenin istifa ettiği bilgisini paylaşan Sarı, Menderes'te yapılan seçimlere, "iradenin sakatlanması" gerekçesiyle itiraz edeceklerini söyledi.

Sarı, önümüzdeki haftayı "istişare haftası" olarak değerlendireceklerini, 25 Ağustos Salı günü il başkanları toplantısı, 26 Ağustos Çarşamba günü ise MYK ve Parti Meclisi toplantılarını düzenleyeceklerini aktardı.

Sarı, soru üzerine, MYK'de ihraç taleplerinin gündeme gelmediğini söyledi.

MENDERES BELEDİYESİ'NDE NELER OLMUŞTU?

İzmir'in Menderes ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Gergin geçen seçimi, AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı.

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İkinci tur oylamanın sayımı sırasında CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP meclis üyeleri, Yeni Parti ile uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
Başlık ResmiMenderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

BELEDİYE BAŞKANI RÜŞVETTEN TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
Başlık ResmiMenderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İlkay Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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