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İzmir Menderes Belediyesi'nde seçimi AK Parti'nin adayı kazandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Gergin geçen seçimi, AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı.

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İzmir Menderes Belediyesi'ndeki başkanlık seçiminde Yeni Parti ve CHP oylarının bölünmesiyle AK Parti'nin adayı Asuman Şen aldığı 15 oyla seçimi kazandı. Seçim ise gergin anlara sahne oldu.

Belediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi. Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken belediye yetkilileri ve basın mensupları ile farklı gruplardaki meclis üyeleri arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Saat 10.30'da başlaması planlanan toplantı 11.30'da başladı. Toplantıda Cumhur İttifakı Grubu AK Partili Meclis Üyesi Asuman Şen'i, Yeni Parti Barış Gürsoy'u, CHP Mehmet Ali Akar'ı aday çıkarırken, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de belediye başkan vekilliği için aday oldu.

CHP ÜYELERİ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Yapılan ilk tur oylamada Şen 12 oy alırken, Gürsoy 10, Akar 5, Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci tur oylamada ise Şen 10 oy alırken, Gürsoy 9, Akar 5, Öztürk ise 1 oyda kaldı, 3 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamanın sayımı sırasında CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP meclis üyeleri, Yeni Parti ile uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki göstererek toplantıyı terk etti.

İzmir Menderes Belediyesi'nde seçimi AK Parti'nin adayı kazandı
Başlık Resmiİzmir Menderes Belediyesi'nde seçimi AK Parti'nin adayı kazandı

SALONDA YUMRUKLU KAVGA

Üçüncü turun oy sayımı sırasında, oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi sırasında çıkan tartışmada Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. MHP İl Başkanı Veysel Şahin de Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç'ün yanına gelerek gerginliğin yatıştırılması için sakinlik çağrısında bulundu.

SEÇİMİ AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI

Üçüncü tur oylamada da Asuman Şen 13, Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken, oylamada dördüncü tura geçildi. CHP Grubunun tekrar döndüğü dördüncü turda yapılan oylamada Asuman Şen 15, Barış Gürsoy ise 12 oy aldı. Böylece Menderes Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi.

Sonuçların ardından Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen kendisini desteğe gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti Menderes İlçe Başkanlığında basın açıklaması yaptı.
Başlık ResmiSonuçların ardından Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen kendisini desteğe gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti Menderes İlçe Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI RÜŞVETTEN TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İlkay Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Menderes
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