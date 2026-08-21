İsrail’in Suriye’de Türkiye sınırına 55 km uzaklıktaki hava üssünü “Türkler yerleşiyor” iddiasıyla vurması ters tepti. Muhalefet “pervasız, küstah, aptal, başımıza bela açtın” diyerek Başbakan Netanyahu’nun görevden alınmasını istedi.

Suriye’deki etkinliğini artıran Türkiye’nin Mekke Anlaşması ile Orta Doğu’da daha da güçlenmesi, Terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımların iç cepheyi sağlamlaştırması katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dengesini bozdu. Ekim ayında yapılacak seçim öncesi anketlerde dibe vuran Netanyahu’nun seçmenin gözünü boyamak için Türkiye’yi hedef almasına ülke içerisindeki muhalefetten sert tepkiler gelmeye başladı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos’ta İdlib ilinin doğusunda, Türkiye sınırına 55 km uzaklıkta bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü’ne saldırı düzenledi. İsrail’deki bazı muhalif isimlerin kaleme aldığı değerlendirmelerde, söz konusu saldırının zamanlamasına dikkat çekildi.

Muhalefetten Gazze kasabına Türkiye tepkisi: İsrail mesajı aldı Netanyahu zorda

GOLAN: KÜSTAH VE TEHLİKELİ

İsrail’de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, söz konusu saldırıyla Netanyahu’nun “küstah ve tehlikeli” bir hamle yaptığını belirtti. Saldırıyla birlikte İsrail’in “Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğini” ifade eden Golan, Netanyahu’nun siyasi hesaplarla askerî güç kullandığını, İsrail’in güvenlik bakımından bunun bedelini ödediğini vurguladı.

Golan, Netanyahu’nun “aşırı ve güvenilmez” bir aktör olduğunu belirterek onunla istikrarlı bölge inşa edilemeyeceğini aktardı. Yair Golan, İsrail Başbakanı’nın siyasi olarak hayatta kalma uğruna daha fazla savaş ürettiğini ve bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.

Muhalefetten Gazze kasabına Türkiye tepkisi: İsrail mesajı aldı Netanyahu zorda

BARAK: SORUMSUZ VE APTALCA

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da Netanyahu’nun Türkiye’ye karşı yükselttiği gerilimin sorumsuz ve aptalca olduğunu kaydederek hangisinin daha fazla olduğuna karar vermenin zor olduğunu aktardı. “Türkiye’nin Esad’ın Suriye’si veya İran olmadığı”, ABD ile koordineli olarak Ankara ve Şam’daki temaslarla sorunların çözülebileceği değerlendirmesinde bulunan Barak “Netanyahu tamamen raydan çıktı” ifadesini kullandı.

Barak, Netanyahu’nun savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve siyasi olarak hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Muhalefetten Gazze kasabına Türkiye tepkisi: İsrail mesajı aldı Netanyahu zorda

YAALON’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon ise İsrail muhalefet liderlerine, sivillerin ve askerlerin hayatını kurtarmak ve “yıkımı önlemek” için çabalarını Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

Başbakan’ın Suriye’nin askerî hava üssüne saldırarak Türkiye ile gerilimlere neden olduğunun altını çizen Yaalon, bu yüzden Netanyahu’nun ABD’nin de tepkisini üzerine çektiğini ifade etti.

İsrailli siyaset yorumcuları da Gazze kasabı Netanyahu’nun bu hamlesinin siyasi kaygılar taşıdığı görüşünü dile getirdi.

RUS KOMUTANDAN NETANYAHU HÜKÛMETİNE UYARI

Orta Doğu’da son üç yıldır başta komşuları olmak üzere birçok ülkeye yönelik tehditleri ve düzenlediği saldırılar ile “kaos tohumları” ekmek isteyen İsrail’in “sürekli savaş” stratejisine ilişkin Rusya’dan çarpıcı bir değerlendirme de geldi.

Rus ordusunun Ana Askerî-Siyasi Müdürlüğü Başkan Yardımcısı ve Ahmat Özel Kuvvetler Birliğinin Komutanı Korgeneral Apti Alaudinov, işgalci güç İsrail’in mevcut saldırganlığının bir devlet olarak varlığına son vereceği uyarısında bulundu. Çeçen komutan, İsrail’in NATO ve ABD’yi Orta Doğu’daki savaşlarına ortak etmeyi amaçladığını savundu.

Muhalefetten Gazze kasabına Türkiye tepkisi: İsrail mesajı aldı Netanyahu zorda

GÜCÜNÜ ABARTIYOR

Korgeneral Apti Alaudinov açıklamasında bölgedeki durumun giderek daha da kötüleşeceğini söyledi. Rus Komutan Alaudinov “Orta Doğu’daki savaşın yalnızca tırmanacağını anlamamız gerekiyor. Bence İsrail’in amacı tam olarak bu: Çatışmayı mümkün olduğunca büyütmek ve hem ABD’yi hem de tüm NATO blokunu bu çatışmanın içine çekmek. Sonunda İsrail gücünü olduğundan fazla değerlendirecek ve bir devlet olarak varlığını sürdüremez hâle gelecek” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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