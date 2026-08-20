İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu’nun Türkiye ile gerilimi bilinçli şekilde tırmandırdığını belirterek sert tepki gösterdi. Netanyahu’nun İsrail’in güvenliğinden çok siyasi geleceğini düşündüğünü savunan Barak, “Tamamen raydan çıktı” dedi. Eski başbakan, Netanyahu'nun bu hamlesini "sorumsuzluk ve aptallık" olarak nitelendirdi.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik son dönemdeki tutumu ülke içinde de tartışma konusu oldu. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu’nun Ankara ile gerilimi artırmasını "sorumsuz ve aptalca" olarak nitelendirdi.

Barak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Türkiye politikasının arkasında siyasi hesap bulunduğunu savundu.

"SEÇİMLERE GÜVENLİK GERİLİMİYLE GİRMEK İSTİYOR"

Netanyahu’nun seçim sürecine bir dizi güvenlik gerilimiyle girmeyi hedeflediğini öne süren Barak, bunun toplumdaki endişeyi artırarak siyasi açıdan iktidara avantaj sağlayabileceğini belirtti.

İsrail'in eski başbakanından Netanyahu'ya sert Türkiye uyarısı: Pervasız ve aptalca hareket ediyor

Eski başbakan, “Hangisinin daha ağır olduğuna karar vermek zor” ifadeleriyle Netanyahu’nun politikasını hem “pervasız” hem de “aptalca” bulduğunu dile getirdi.

Barak ayrıca Türkiye’nin İsrail açısından İran veya Esad dönemi Suriye’siyle aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

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"TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK"

Ankara ile yaşanan sorunların diplomatik kanallarla çözülebileceğini savunan Barak, Türkiye ile İsrail arasında uzun vadede çözülemeyecek bir stratejik mesele bulunmadığını söyledi.

Barak, ABD’nin Türkiye ve Suriye üzerindeki etkisinin de kullanılmasıyla sorunların doğrudan çatışmaya dönüşmeden çözülebileceğini, hafifletilebileceğini veya ertelenebileceğini belirtti.

Netanyahu’nun tutumunu ise sert biçimde eleştiren Barak, "Netanyahu tamamen raydan çıktı" dedi.

İsrail'in eski başbakanından Netanyahu'ya sert Türkiye uyarısı: Pervasız ve aptalca hareket ediyor

"NETANYAHU’NUN ÖNCELİĞİ İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ DEĞİL"

Barak, Netanyahu’nun İsrail’in güvenliğinden çok siyasi geleceğini korumaya odaklandığını iddia etti.

İsrail Başbakanı’nı "kumar bağımlısına" benzeten Barak, Netanyahu’nun savaş hedeflerine ulaşamadığını ve yaklaşan seçimlerde siyasi yenilgiyle karşılaşabileceğini savundu.

İsrail’de genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması planlanırken, Netanyahu’nun Likud partisinde de seçim öncesi siyasi hesaplar hız kazanmış durumda. Son dönemde yapılan anketlerde Likud’un mevcut sandalye sayısının gerisinde kalabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Netanyahu’nun yeniden hükümet kurabilmesi konusunda belirsizlik sürüyor.

"MÜTTEFİKLERİMİZİ DE ENDİŞELENDİRİYOR"

Netanyahu’nun Türkiye politikasının İsrail’in uluslararası ilişkilerine de zarar verdiğini savunan Barak, Başbakan’ın "pervasız" adımlarının İsrail’in dünyada ve bölgede kalan müttefiklerini endişelendirdiğini söyledi.

Barak, Netanyahu’nun şimdiye kadar attığı adımların oluşturduğu güvenlik ve diplomatik hasarın onarılmasının uzun zaman alacağını belirtti.

Eski Başbakan, "Geri tepebilecek daha fazla pervasız adım atmanın hiçbir anlamı yok" diyerek Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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