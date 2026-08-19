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Dünya

İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı

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İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için Arap partileri ittifak kararı aldı. Hadash, Taal ve Balad partileri sandığa ortak liste ile gitme kararı aldı. Arap partilerin Tel Aviv'de 15 sandalyeye sahip olarak kilit rol alacağı değerlendiriliyor.

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İsrail vatandaşı Filistinlilerin (1948 Arapları) oluşturduğu 3 Arap parti "Hadash, Taal ve Balad", 27 Ekim'de yapılacak seçimlere ortak listeyle girme kararı aldı.

Hadash, Taal ve Balad partileri, sandalye dağılımındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süren müzakerelerin ardından seçimlerde ittifak yapacaklarını duyurdu.

İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı
Başlık Resmiİsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı

Varılan mutabakata göre, Arap ve Yahudilerden oluşan komünist parti Hadash lideri eski milletvekili Yusuf Cabarin, aday listesinin en başında yer alırken; onu, ılımlı Arap milliyetçi Taal Partisi Başkanı Ahmed Tıybi ve Filistin milliyetçi partisi Balad'dan Sami Ebu Şehade izleyecek.

İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı
Başlık Resmiİsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı

EN BÜYÜK ENGEL AŞILDI

Partilerin, ortak aday listesi konusunda yürüttüğü uzun müzakerelerde en büyük engel sandalye dağılımıydı.

Mayıs ayı sonlarında 3 parti, ortak bir aday listesi oluşturmak için çalışacaklarını açıklamış ve Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'ni (RAAM) kendilerine katılmaya çağırmıştı.

İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı
Başlık Resmiİsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı
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İsrail'de anketlere göre Arap partilerinin 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 15 milletvekiline sahip olacağı ve gelecek hükümetin kurulmasında kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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