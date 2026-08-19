Ben-Gvir'in skandal Gazze sözleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı! Almanya ve Fransa'dan sert tepki

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye yönelik skandal sözlerine Almanya ve Fransa'dan sert tepki geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ben Gvir'in sözlerini "insanlık dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'deki saldırılara ilişkin sözleri Avrupa'da tepkiyle karşılandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ben-Gvir'in İsrail güçlerinin Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmesi gerektiği yönündeki ifadelerini sert şekilde kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Sebastian Hille, Merz'in değerlendirmesini aktarırken, "Şansölye, Ben-Gvir bakanının uluslararası hukuku ihlal eden insanlık dışı çağrılarını şiddetle kınıyor. Bunlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Hille ayrıca Batı Şeria'ya ilişkin Almanya'nın tutumunun değişmediğini belirterek, "Mesajımız net. Batı Şeria'da ilhak yönünde başka adımlar atılmamalı" dedi. Hille, ilhaka yönelik siyasi veya yapısal adımların iki devletli çözümle bağdaşmadığını ifade etti.

AVRUPA'DA YAPTIRIM MESAJI

Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de Avrupa düzeyinde yaptırımların gündeme geldiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösterdi. Barrot, söz konusu ifadeleri "kabul edilemez ve insanlık dışı" olarak değerlendirdi.

BEN-GVİR NE DEMİŞTİ?

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, cumartesi gecesi yayınlanan bir röportajda İsrail ordusunun Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi hedefli suikastlarla öldürmesi gerektiğini savunmuştu.

Ben-Gvir'in açıklaması, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'dan sert tepki görürken, İsrail hükümetinin Gazze politikası ve Batı Şeria'ya yönelik adımları da yeniden uluslararası tartışmanın merkezine taşındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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