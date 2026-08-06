İsrail zindanlarında skandal emir! Bakan Ben Gvir Filistinli esirlerin elindeki Kur'an-ı Kerim'leri toplattı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Negev Hapishanesi'ni ziyaret ederek Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatını verdi. İsrail hapishanelerindeki insani kriz tırmanırken, 9 bin 500'ü aşkın esir sistematik açlık, işkence ve tıbbi ihmalle yüz yüze bırakılıyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Negev Hapishanesi'ne baskın benzeri bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı bakan, cezaevinde tutulan Filistinli esirlerin şahsi kıyafetleri ile ellerinde bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarına derhal el konulması emrini verdi.

Talimatın ardından hapishanedeki Filistinlilerin erişebileceği mushaf sayısının kritik seviyede azaldığı bildirildi. İsrail cezaevi yönetiminin, Filistinli tutuklulara yönelik temel yiyecek, su ve hijyen malzemesi kısıtlamalarını kolektif bir ceza yöntemi olarak uygulamayı sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail zindanlarında skandal emir! Bakan Ben Gvir Filistinli esirlerin elindeki Kuran-ı Kerimleri toplattı!

SİSTEMATİK İŞKENCE VE AÇLIK KOŞULLARI

İsrail zindanlarındaki hak ihlalleri sadece Negev ile sınırlı kalmıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, ülkenin kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi’nde tutulan esirlerin de ağır tıbbi ihmal ve açlıkla cezalandırıldığını duyurdu.

Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerinin verilerine göre, İsrail cezaevlerinde aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da yer aldığı yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir bulunuyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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