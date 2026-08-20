İsrail seçimleri ne zaman, Netanyahu aday mı? Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü saldırısı ile gündemde!

İsrail'de genel seçimler yaklaşırken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği ve Likud partisinin seçim süreci tartışılmaya devam ediyor. Netanyahu hükümetinin Suriye'ye yönelik son askeri operasyonları da İsrail iç siyasetinde tartışma konusu olurken 18 Ağustos'ta İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının seçim öncesi siyasi hesaplarla bağlantılı olup olmadığı sorgulanıyor.

Seçimlere kısa süre kala Likud'un kamuoyu desteğinde gerileme yaşadığına ilişkin anket sonuçları da İsrail siyasetinin önemli gündem maddelerinden biri oldu. İsrail Kanal 13 tarafından yayımlanan ankete göre Likud'un Meclis'teki sandalye sayısının 32'den 23'e düşmesi öngörülüyor. Peki, İsrail seçimleri ne zaman, Netanyahu aday mı?

İSRAİL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, NETANYAHU ADAY MI?

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Seçimlere yaklaşık iki ay kala siyasi partiler kampanyalarını hızlandırırken, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud da yeniden iktidarda kalabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail seçimleri ne zaman, Netanyahu aday mı? Ebu Zuhur Askeri Hava Üssüne saldırısı ile gündemde!

İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise Ebu Zuhur saldırısının ardından Netanyahu'yu sert biçimde eleştiren isimlerden biri oldu. Golan, Başbakan'ın askeri gücü siyasi amaçlarla kullandığını savunarak Suriye'deki gelişmeler üzerinden Türkiye ile gerilimin yükseltilmesinin İsrail açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Eski Başbakan Ehud Barak da Netanyahu'nun seçimler yaklaşırken güvenlik başlıklarını öne çıkardığı görüşünü dile getirdi. Barak "Türkiye'nin Esed'in Suriyesi veya İran olmadığı", ABD ile koordineli olarak Türkiye ve Suriye'deki temaslarla sorunların çözülebileceği değerlendirmesinde bulunarak "Netanyahu tamamen raydan çıktı." ifadesini kullandı.



İsrail seçimleri ne zaman, Netanyahu aday mı? Ebu Zuhur Askeri Hava Üssüne saldırısı ile gündemde!

NETANYAHU'NUN PARTİSİ LİKUD'UN SEÇİM AFİŞİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!

İsrail'de seçim yaklaşırken Likud'un kullandığı seçim afişi de tartışma konusu oldu. Netanyahu'nun liderliğindeki partinin Tel Aviv'deki reklam panolarından birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına da yer verildi.

İsrail seçimleri ne zaman, Netanyahu aday mı? Ebu Zuhur Askeri Hava Üssüne saldırısı ile gündemde!

Afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları kullanıldı.

Afişte, “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin.” ifadesi yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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