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Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"

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Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı:
Fotoğraf Başlığı Likudun seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: Netanyahunun kaybetmesini istiyor

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi Netentayahu'nun partisi Likud'un seçim afişindeki detay dikkat çekti. Afişte "Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor" ifadeleri kullanılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer verildi. Netanyahu söz konusu afişe dair görüntüyü resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı da kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor.” ifadesi yer aldı.

İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı.

Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"
Başlık ResmiLikud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"

ERDOĞAN VE İSRAİL KARŞITI İSİMLERE YER VERİLDİ

Likud’un Tel Aviv’deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin de fotoğrafları kullanıldı.

Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"
Başlık ResmiLikud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"

"NETANYAHU'NUN KAYBETMESİNİ İSTİYORLAR"

Afişte, “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin.” ifadesi yer aldı.

İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekiyor.

Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"
Başlık ResmiLikud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı: "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor"
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RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Gazze'deki soykırımı sürdüren Netanyahu, söz konusun afişe dair fotoğrafı sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından paylaştı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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