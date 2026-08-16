Hizbullah’ın kurucularından Şeyh Subhi Tufeyli, Mekke İttifakı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölge için tehdit olmadığını belirten Tufeyli, “Türkiye bizi 600 yıl yönetti” dedi. Şii lider, bölge ülkelerinin bir araya gelerek birbirlerini koruması gerektiğini savundu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı, bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, Hizbullah’ın kurucularından Şii lider Şeyh Subhi Tufeyli’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Haber7’de yer alan habere göre Tufeyli, üç ülke arasındaki savunma iş birliğini olumlu karşıladığını belirterek bunun daha kapsamlı bir ittifaka dönüşmesi gerektiğini savundu.

Şii lider Tufeyli'den Mekke İttifakı'na destek! 'Türkler bizi 600 yıl yönetti, onlar dostumuz'

"GERÇEK BİR İTTİFAKA DÖNÜŞMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

Tufeyli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma iş birliğini duyduğunda memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu adımın yalnızca sembolik bir destek düzeyinde kalmaması gerektiğini belirten Tufeyli, bölgesel tehditlere karşı daha güçlü ve gerçek bir ittifak kurulmasını istediğini söyledi.

Şii lider Tufeyli'den Mekke İttifakı'na destek! 'Türkler bizi 600 yıl yönetti, onlar dostumuz'

"TÜRKİYE BİZİ 600 YIL YÖNETTİ"

Bölge ülkelerinin birbirlerine karşı tehdit olarak gösterilmesini eleştiren Tufeyli, özellikle İran üzerinden oluşturulan tehdit algısına karşı çıktı. Asıl tehlikenin bölge dışındaki güçlerden kaynaklandığını savunan Tufeyli, Türkiye hakkında ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tufeyli, “Türkiye bölge için bir tehlike oluşturmuyor. Bakın, Türkiye bizi 600 yıl yönetti. Biz birbirimiz için yakın ve gerçek bir tehlike teşkil etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİR ARAYA GELİRSEK BİRBİRİMİZİ KORURUZ"

Bölge ülkelerinin geçmişte yaşadığı çatışmalarda Batılı güçlerin etkisinin bulunduğunu öne süren Tufeyli, ülkelerin dış güçlerin projelerinde araç hâline gelmemesi gerektiğini söyledi. İran-Irak Savaşı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tufeyli, bölge ülkelerinin kendi kararlarını bağımsız şekilde alması durumunda birbirleri için tehdit oluşturmayacağını savundu. Tufeyli, “Biz birbirimiz için tehlike oluşturmuyoruz, tam aksine bir araya gelirsek birbirimizi koruruz” dedi.

Tufeyli ayrıca İslam dünyasındaki normalleşme ve uzlaşı söylemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak bölge halklarına dikkat çekici mesajlar verdi

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