Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Japonya'da rekor yağış! 2019'dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Japonya'da rekor yağış! 2019'dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor
Başlık ResmiÜlkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Japonya’nın başkenti Tokyo, El Niño etkisi ve iklim değişikliği nedeniyle 2019 yılından bu yana kaydedilen en uzun yağışlı dönemi geçirdi. Başkentte 35 gündür aralıksız süren rekor yağışların, sebze fiyatlarında artışa neden olduğu ve turizmi de olumsuz etkilediği belirtildi.

Kaydet
|

Japonya’nın başkenti Tokyo’da eylül ayının başından bu yana dinmeyen yağmurlar, kent sakinlerinin günlük hayatını ve şehir ekonomisini derinden etkiledi.

ÜLKEDE YENİ REKOR

Kent merkezine düşen yağış miktarı normal seviyelerin üç katına ulaşarak 629 milimetreyi bulurken, yağışlı hava 35 gün boyunca aralıksız şekilde devam etti. Böylece, 2019 yılındaki 33 günlük yağış rekoru geride kaldı.

14 GÜN BOYUNCA GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, aynı dönemde sadece 45,8 saat gün ışığı alan şehirde bu durum kayıtlardaki en düşük ikinci seviye olarak tarihe geçerken, şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi.

Ülkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor
Başlık ResmiÜlkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor

NEDENİ EL NİÑO VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Uzmanlar, uzun süren yağışlı havanın iklim değişikliği ve El Niño etkisiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Masayuki Kyoda, sonbahar yağışlarının normalden daha uzun sürdüğünü söyledi. Kyoda, yağışların doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklandığını kesin olarak söylemenin zor olduğunu belirtirken, ajansın son raporunda küresel ısınmanın Japonya’daki hava koşullarını uzun vadede etkilediği ve yağış miktarlarını artırdığı ifade edildi.

Ülkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor
Başlık ResmiÜlkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SOSYAL MEDYADA 'YAĞMUR YORGUNLUĞU' PAYLAŞIMLARI

Yağışlar kent sakinlerinin günlük hayatını da zorlaştırdı. Çamaşırlarını kurutamayan birçok kişi çamaşırhanelere gitmek zorunda kaldı. Sosyal medyada ise günlerdir süren yağış nedeniyle “yağmur yorgunluğu” ifadeleri kullanılmaya başlandı. Bazı kişiler sürekli kapalı havanın ruh hallerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Yağışların tarıma etkisi de fiyatlara yansıdı. Tokyo çevresindeki tarım bölgelerinde ürünlerin zarar görmesi nedeniyle özellikle yeşil sebzelerin fiyatı arttı. Bir market çalışanı, marulun fiyatının iki katından fazla artarak 450 yene çıktığını söyledi.

Ülkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor
Başlık ResmiÜlkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

BÖLGEDE YENİ TAYFUN ALARMI

Tokyo’da yağışlı havanın sona erip ermeyeceği belirsizliğini korurken, yeni bir tayfunun Kanto bölgesine yaklaşabileceği bildirildi. Kentte yaz aylarından bu yana devam eden şiddetli yağışlar, daha önce de sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'de hastanede korkunç skandal! Kanser hastası kadının yanlış bacağını ampute ettiler

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HASAN ŞAŞ'IN TESTİ POZİTİF
HASAN ŞAŞ'IN TESTİ POZİTİF
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme
'KORUMA KALKANI' KALKIYOR!
'KORUMA KALKANI' KALKIYOR!
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam bekleniyor
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
Hava ne zaman ısınacak? Tarih verildi
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
"İŞÇİYE PARASI PEŞİN ÖDENMELİ"
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
35 GÜN ARALIKSIZ YAĞDI
35 GÜN ARALIKSIZ YAĞDI
Ülkede yeni rekor! Yıllardır böylesi görülmedi
SEMİH'E TRANSFER ÇAĞRISI
SEMİH'E TRANSFER ÇAĞRISI
"Akademide yetişenler uzun süre Beşiktaş’ta olmasın"
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Hatay'daki silahlı saldırı saniye saniye kaydedildi
ZAM DALGASI DURDU
ZAM DALGASI DURDU
Hal operasyonu vatandaşa nefes aldırdı
YARGITAY NOKTAYI KOYDU
YARGITAY NOKTAYI KOYDU
Altınlar kimin? Nişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor
ALTINA BİR ŞOK DAHA!
ALTINA BİR ŞOK DAHA!
2002’den beri böylesi görülmedi
G.SARAY'A TERİM SÜRPRİZİ
G.SARAY'A TERİM SÜRPRİZİ
Kritik Barcelona maçı için özel görev
ASTIM, KOAH, KALP KRİZİ...
ASTIM, KOAH, KALP KRİZİ...
Dünyanın yüzde 40'ı bu kirliliğe maruz kaldı
TÜRKİYE'YE İŞARET ETTİLER
TÜRKİYE'YE İŞARET ETTİLER
Doğu Akdeniz'de yeni Libya senaryosu!
DAVAYA 1 GÜN KALA ORTAYA ÇIKTI
DAVAYA 1 GÜN KALA ORTAYA ÇIKTI
Anne-kız arasında yeni ses kaydı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti
Kaydet
'Pastırma yazı' geliyor! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi, yağışlı hava geçecek sıcaklık yükselecek
'Pastırma yazı' geliyor! Meteoroloji Uzmanı tarih verdi
Kaydet
TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı
TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.