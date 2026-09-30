Japonya'da rekor yağış! 2019'dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor

Japonya’nın başkenti Tokyo, El Niño etkisi ve iklim değişikliği nedeniyle 2019 yılından bu yana kaydedilen en uzun yağışlı dönemi geçirdi. Başkentte 35 gündür aralıksız süren rekor yağışların, sebze fiyatlarında artışa neden olduğu ve turizmi de olumsuz etkilediği belirtildi.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da eylül ayının başından bu yana dinmeyen yağmurlar, kent sakinlerinin günlük hayatını ve şehir ekonomisini derinden etkiledi.

ÜLKEDE YENİ REKOR

Kent merkezine düşen yağış miktarı normal seviyelerin üç katına ulaşarak 629 milimetreyi bulurken, yağışlı hava 35 gün boyunca aralıksız şekilde devam etti. Böylece, 2019 yılındaki 33 günlük yağış rekoru geride kaldı.

14 GÜN BOYUNCA GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, aynı dönemde sadece 45,8 saat gün ışığı alan şehirde bu durum kayıtlardaki en düşük ikinci seviye olarak tarihe geçerken, şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi.

Ülkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor

NEDENİ EL NİÑO VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Uzmanlar, uzun süren yağışlı havanın iklim değişikliği ve El Niño etkisiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Masayuki Kyoda, sonbahar yağışlarının normalden daha uzun sürdüğünü söyledi. Kyoda, yağışların doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklandığını kesin olarak söylemenin zor olduğunu belirtirken, ajansın son raporunda küresel ısınmanın Japonya’daki hava koşullarını uzun vadede etkilediği ve yağış miktarlarını artırdığı ifade edildi.

Ülkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SOSYAL MEDYADA 'YAĞMUR YORGUNLUĞU' PAYLAŞIMLARI

Yağışlar kent sakinlerinin günlük hayatını da zorlaştırdı. Çamaşırlarını kurutamayan birçok kişi çamaşırhanelere gitmek zorunda kaldı. Sosyal medyada ise günlerdir süren yağış nedeniyle “yağmur yorgunluğu” ifadeleri kullanılmaya başlandı. Bazı kişiler sürekli kapalı havanın ruh hallerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Yağışların tarıma etkisi de fiyatlara yansıdı. Tokyo çevresindeki tarım bölgelerinde ürünlerin zarar görmesi nedeniyle özellikle yeşil sebzelerin fiyatı arttı. Bir market çalışanı, marulun fiyatının iki katından fazla artarak 450 yene çıktığını söyledi.

Ülkede rekor yağış! 1886dan bu yana böylesi görülmedi: 35 gündür aralıksız yağıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

BÖLGEDE YENİ TAYFUN ALARMI

Tokyo’da yağışlı havanın sona erip ermeyeceği belirsizliğini korurken, yeni bir tayfunun Kanto bölgesine yaklaşabileceği bildirildi. Kentte yaz aylarından bu yana devam eden şiddetli yağışlar, daha önce de sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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