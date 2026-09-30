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Dünya

ABD'de hastanede korkunç skandal! Kanser hastası kadının yanlış bacağını ampute ettiler

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ABD'de hastanede korkunç skandal! Kanser hastası kadının yanlış bacağını ampute ettiler
Başlık ResmiHastanede korkunç skandal! Kanser hastası kadının yanlış bacağını ampute ettiler "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’nin Ohio eyaletinde kanser tedavisi gören bir kadının ameliyatında akıllara durgunluk veren bir ihmal yaşandı. Kanserli sağ bacağının kesilmesi için ameliyat masasına yatan hastanın, cerrahi ekibin hatası sonucu sağlıklı sol bacağı kesildi. Yaşanan skandalın ardından mağdur kadın, ilgili hastane ve görevli sağlık çalışanları hakkında mahkemeye başvurarak hukuk mücadelesi başlattı.

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ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan Sharon Jacks isimli hasta, kanser hastalığı nedeniyle sağ bacağının diz altından ampute edilmesi için hastaneye yattı.

CERRAHİ EKİP KONTROL ETMEMİŞ

Ameliyat öncesi prosedürler gereği sorumlu cerrah, ampute edilmesi planlanan doğru bacağı işaretleyerek hastayı operasyona hazırladı. Ancak ameliyathanede görev alan cerrahi ekibin gerekli kontrolleri yapmaması sonucu, hastanın sağlıklı olan sol bacağı ampute edildi.

Kaynak: WBNS 10TV
Başlık ResmiKaynak: WBNS 10TV

HASTANEYE VE DOKTORLARA DAVA AÇILDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sharon Jacks ve avukatı Brad Layne, 32 sayfadan oluşan kapsamlı bir dava dilekçesiyle söz konusu hastaneye ve ameliyatta bulunan doktorlara dava açtı. Dava dilekçesinde, ameliyattaki korkunç ihmal nedeniyle hastanın kalıcı sakatlık, ağır fiziksel ağrılar, derin duygusal travma ve ciddi tıbbi masraflarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Hastanede korkunç skandal! Kanser hastası kadının yanlış bacağını ampute ettiler
Başlık ResmiHastanede korkunç skandal! Kanser hastası kadının yanlış bacağını ampute ettiler

Olayın ardından açıklama yapan hastane yetkilileri, ameliyathanede geçerli olan standart prosedürlere uyulmadığını kabul ederek yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Hastane yönetimi, ihmali bulunan bazı sağlık çalışanlarının görevine son verildiğini bildirse de devam eden hukuki süreç nedeniyle olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Yaşanan trajik olay, ABD'nin sağlık sektöründeki denetim yetersizliklerini yeniden tartışmaya açtı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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