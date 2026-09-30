Cadde ortasında tekme tokat arbede! İki kişi arasında başlayan kavga sokağı birbirine kattı

Kaydet a- | +A

Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, tarafların yakınlarının da olay yerine gelmesiyle bir anda tekme ve tokatların havada uçuştuğu kitlesel bir kavgaya dönüştü. Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan arbedede, darbedilerek çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi hastanelik oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından, hastanedeki tedavileri tamamlanan şahıslar ifade işlemleri için karakola götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karaman Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKaraman

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala