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Spor

TFF duyurdu: Yıldız oyuncu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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TFF duyurdu: Yıldız oyuncu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Başlık ResmiTFF duyurdu: Yıldız oyuncu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda yıldız orta saha Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 25 yaşındaki futbolcu, Belçika ve İtalya karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ile 2 Ekim'de ve İtalya ile 5 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, İtalya karşısında 45 dakika süre aldı.
Başlık ResmiFransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, İtalya karşısında 45 dakika süre aldı.

TEDAVİSİ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK

Bursa'da İtalya'ya 4-1 kaybedilen müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Beşiktaş'ın başarılı oyuncusunun aday kadrodan çıkarılıp, tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldüğü belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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