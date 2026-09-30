TFF duyurdu: Yıldız oyuncu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda yıldız orta saha Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 25 yaşındaki futbolcu, Belçika ve İtalya karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ile 2 Ekim'de ve İtalya ile 5 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, İtalya karşısında 45 dakika süre aldı.

TEDAVİSİ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK

Bursa'da İtalya'ya 4-1 kaybedilen müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Beşiktaş'ın başarılı oyuncusunun aday kadrodan çıkarılıp, tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldüğü belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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