TFF duyurdu: Yıldız oyuncu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda yıldız orta saha Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 25 yaşındaki futbolcu, Belçika ve İtalya karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ile 2 Ekim'de ve İtalya ile 5 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TEDAVİSİ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK
Bursa'da İtalya'ya 4-1 kaybedilen müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Beşiktaş'ın başarılı oyuncusunun aday kadrodan çıkarılıp, tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldüğü belirtildi.
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