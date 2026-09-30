Doğu Akdeniz'de yeni Libya senaryosu! "Türkiye'yi yakından takip ediyoruz" diyerek ayağa kalktılar

İsrail basını, askeri istihbarat ile deniz istihbaratının Türkiye-Libya hattındaki gelişmeleri yakından izlemeye başladığını duyurdu. İsrailli kaynaklar Ankara'nın hamlelerinin İsrail'in Avrupa bağlantıları ve deniz ulaşımı açısından risk oluşturabileceğini savunurken, Türkiye ile Libya arasındaki temaslar da hız kazandı.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya hattında yaşanan gelişmeler İsrail'de alarma neden oldu.

İsrail merkezli Walla News, Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın Libya'daki askeri ve stratejik varlığını mercek altına aldığını yazdı:

"İsrail askeri istihbaratı, Mossad ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Birimi Türkiye ile Libya arasında oluşan ve İsrailli kaynaklar "Libya koridoru" olarak bilinen hattı yakından izliyor."

İsrail tarafındaki en büyük endişelerden birinin ise ülkenin Avrupa'ya açılan deniz yollarının geleceği olduğu öne sürüldü.

İsrailli yetkililer, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin Tel Aviv'in deniz ulaşımı ve Avrupa bağlantıları üzerinde baskı oluşturabileceğinden endişe ediyor.

Tel Aviv basını, "İsrail ekonomisi dış ticaretinde deniz yollarına çok yüksek derecede bağımlı. Netanyahu Türkiye'nin bölgedeki varlığından oldukça rahatsız" dedi.

İsrailli kaynaklar, 2019'da imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının son yıllarda Ankara'nın bölgedeki varlığıyla daha geniş bir stratejik boyut kazandığını öne sürdü.

Haberde Türkiye'nin Libya'da hava ve deniz unsurlarının yanı sıra askeri danışmanlarla da varlık gösterdiği, üst düzey Türk komutanların ülkeye düzenli ziyaretler gerçekleştirdiği ifade edildi.

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İSRAİL'DE "DENİZDEN İZOLE EDİLME" ENDİŞESİ

İsrail tarafındaki asıl kaygının ise Türkiye-Libya hattının Doğu Akdeniz'deki enerji ve deniz ulaşım projeleri üzerindeki etkisi olduğu aktarıldı.

Walla, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının İsrail'den Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan enerji bağlantılarını engelleme veya zorlaştırma potansiyelinin İsrail'de değerlendirildiğini ileri sürdü:

"İsrailli kaynaklar, Ankara'nın Libya'daki varlığını İsrail'i denizden "izole etmeye" yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görüyor."

TÜRKİYE-LİBYA TEMASLARI HIZ KESMİYOR

İsrail'de Türkiye-Libya hattına yönelik tartışmalar sürerken Ankara ile Trablus arasındaki diplomatik temaslar da devam ediyor.

Libya Dışişleri Bakanı Taher Baour, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Trablus'un ev sahipliği yapacağı 4. Afrika-Türkiye Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıkları masaya yatırıldı.

AFRİKA-TÜRKİYE ZİRVESİ TRABLUS'TA

8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan zirve öncesinde Ankara ile Trablus'un koordinasyonu artırması kararlaştırıldı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek Türkiye-Libya iş birliğinin yeni alanlara genişletilmesi imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Libya'daki rolü yalnızca ikili ilişkilerle de sınırlı değil. New York'taki BM Genel Kurulu temasları kapsamında Libya'nın geleceğine ilişkin düzenlenen uluslararası toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Görüşmelerde Libya'daki kurumların birleştirilmesi, güvenlik koordinasyonu ve siyasi sürecin ilerletilmesi ele alındı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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