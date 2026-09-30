Borsada da işlem görüyordu! 54 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Türkiye’nin köklü seramik üreticilerinden olan ve borsada da işlem gören Uşak Seramik Sanayi AŞ, mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato başvurusu yaptı.

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Uşak’ın Banaz ilçesinde üretim faaliyetlerini devam ettiren Uşak Seramik Sanayi AŞ darboğaza girdi.

1972 yılında temeli atılan köklü şirketin konkordato başvurusu Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi. 29 Eylül 2026 tarihli kararla 3 kişiden oluşan geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Şirket, başvurunun borçların yeniden yapılandırılması ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

MAHKEMEDEN KORUMA KARARI

Mahkemenin aldığı tedbirler kapsamında, kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklar dışında şirket hakkında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlayan takipler ise geçici mühlet boyunca duracak. Rehinli alacaklara ilişkin takipler sürebilecek ama rehinli malların satışı yapılamayacak.

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Konkordato başvurusundan kısa süre önce şirkette ödeme sıkıntısı meydana gelmişti. Uşak Seramik’in ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracına ilişkin 22 Eylül’de yapılması gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında gerçekleştirilemedi. Şirket, bunun ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını duyurmuş ve ödemenin 23 Eylül’de yapılması için işlemlerin devam ettiğini bildirmişti.

BORSA İSTANBUL'DAN UŞAK SERAMİK KARARI

Konkordato sürecinin başlamasının ardından Borsa İstanbul da Uşak Seramik hisseleriyle ilgili yeni bir karar aldı. USAK paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar verilirken, hisselerin işlem sırası 30 Eylül’de kapalı kalacak ve 1 Ekim’den itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

Şirket hisseleri için daha önce de Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmişti. Söz konusu tedbirin 25 Eylül’den 23 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

Bundan sonraki süreçte mahkemenin vereceği kararlar ve konkordato komiser heyetinin incelemeleri şirketin geleceği açısından belirleyici olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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