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Edirne'de feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1'i ağır 3 yaralı

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Edirne'de feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1'i ağır 3 yaralı
Başlık ResmiEdirnede feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1i ağır 3 yaralı

Edirne-Havsa kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrelerce savrularak taklalar attı. Yaklaşık 80 metre sürüklenip orta refüje devrilen araçtan fırlayan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü Hasan Y. ağır yaralanırken, yanındaki 2 kadın yolcu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Edirne-Havsa yolunda Hasan Y. idaresindeki otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaklaşık 80 metre savrulan otomobil, defalarca takla attıktan sonra orta refüjde durabildi.

Edirnede feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1i ağır 3 yaralı
Başlık ResmiEdirnede feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1i ağır 3 yaralı

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR ARAÇTAN FIRLADI

Refüje şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü ve yolcuların otomobilden fırladığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirnede feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1i ağır 3 yaralı
Başlık ResmiEdirnede feci kaza! Takla atan otomobilden fırladılar: 1i ağır 3 yaralı

1'İ AĞIR 3 YARALI

Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.M. ve T.V. de sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan sürücünün alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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