Genç doktor, tramvayda tacize uğradı! Sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti

İstanbul'da T1 tramvay hattında yolculuk yapan stajyer bir doktor, tacize uğradı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlatan ve şüphelinin görüntüsünü paylaşan genç doktor, "Hayatımda ilk defa tacize uğradım. Sinirden elim ayağım titriyor." ifadelerini kullandı.

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Stajyer doktor Melek Erden, İstanbul'da T1 hattındaki tramvayda tacize uğradı. Yusufpaşa durağında inen genç kadın, şüphelinin görüntüsünü cep telefonuyla

kaydederek sosyal medya hesabından olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

"ANLAMLANDIRAMIYOR İNSAN"

Kalçasında bir temas hissettiğini belirten genç doktor, "Öyle sessiz kalan bir tip değilim. Bir tane kızı da taciz etmiş benden önce ağlayarak inmiş, ne olduğunu anlamamışlar. Anlamlandıramıyor insan. Zaten T1'in kalabalığını bilen bilir. Allah'ım, hani kalçamda böyle bir şey geçiyor, poşete mi değiyor, bir şey mi değiyor... Bir baktım, eli hemen çekti ben döner dönmez... Aaa, yüzsüz pislik" diye konuştu.

Melek Erden

"SUSARSAM BAŞKALARINA DA YAPACAK"

Olayın ardından ne yapacağını düşündüğünü anlatan Erden, "Böyle bir şeye maruz kaldım. Bağırsam ne olacak? Sonra dedim ki, ben susarsam bu yüz bulacak. Gidip başkalarına yapacak. Ondan sonra dedim ki, 'Eğer o eline sahip çıkmazsan senin o elini alır şey yaparım.' Koşarak uzaklaştı, diğer vagona geçti" dedi.

Tacizin kıyafetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Erden şöyle devam etti:

"Pantolon giymişim ya pantolon. Ne giydiğinden bağımsız işte! Ne oldu iki elledin orada, ne oldu yani? Bundan zevk mi aldın, bundan keyif mi aldın? Gerçekten soruyorum yani sana. Ya panik ediyorsun bizi, sinir ediyorsun, kanser ediyorsun şurada. Çok sinir bozucu. Şu T1'e bir çözüm bulun Allah aşkına ya"

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SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNACAK

Genç doktorun yaşadıkları sosyal medyada da gündem oldu. Olayın gündeme gelmesinin ardından Metro İstanbul'un kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Melek Erden, Savcılığa şikayette bulunacağını bildirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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