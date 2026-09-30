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Dünya

Somalili korsanlar tanker kaçırdı! 5 mürettebatı katlettiler

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Somalili korsanlar tanker kaçırdı! 5 mürettebatı katlettiler
Başlık ResmiSomalili korsanlar tanker kaçırdı! 5 mürettebatı katlettiler

Somalili korsanların kaçırdıkları "MT Honor 25" isimli tankerin 5 mürettebatını öldürdüğü açıklandı.

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Sivil deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha meydana geldi.

Somali'nin yarı özerk Puntland eyaletinin enformasyon bakanlığından yapılan açıklamada, Somalili korsanların nisan ayında kaçırdıkları 17 mürettebatlı "MT Honor 25" isimli tankerin 5 mürettebatını öldürdüğü belirtildi.

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5 MÜRETTEBAT ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonla geminin kurtarıldığı ve 16 korsanın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Gemideki korsanlar operasyon başlamadan önce 5 mürettebatı öldürdü. Öldürülenler arasında 3 Pakistanlı, 1 Myanmarlı ve 1 Hindistanlı bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 3 Pakistanlı, 1 Hindistanlı olmak üzere 4 mürettebatın ise yaralandığı aktarıldı. Kurbanların kimlikleri, yaşanan can kayıplarının şartları ve kurtarılan mürettebat sayısı hakkında detaylı verilmedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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