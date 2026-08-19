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Dünya

Türk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu

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Türk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu
Fotoğraf Başlığı Türk gemisini kaçıran korsanlara SİHAdan nokta vuruş! Somali basını duyurdu

Somali açıklarında Türk şirketine ait MV Lutuf adlı kargo gemisini kaçıran silahlı korsanlara karşı operasyon düzenlendi. İkmal için karaya çıkmaya çalışan korsanların bulunduğu tekne, bölgede gözetleme faaliyeti yürüten Türk İHA/SİHA'ları tarafından nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda 4 korsan etkisiz hale getirildi.

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Somali açıklarında bir Türk şirketine ait kargo gemisini kaçıran korsanlara göz açtırılmadı. Puntland kıyılarında Kamerun bayraklı "MV Lutuf" adlı gemiyi ele geçiren silahlı korsanlar, karaya erzak çıkarmak üzere küçük bir tekneyle hareket ettiği sırada Türk İHA/SİHA'ları tarafından nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda 4 korsan etkisiz hale getirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO) ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, 17 Ağustos’ta Somali'nin Nugaal bölgesi Mareeyo kıyılarının yaklaşık 4 deniz mili güneyinde meydana geldi.

Türk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu
Başlık ResmiTürk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu

ERZAK İÇİN KARAYA ÇIKARKEN NOKTA ATIŞIYLA VURULDULAR

Aralarında 1 Türk, 6 Hint ve 1 Gürcü vatandaşının bulunduğu toplam 10 kişilik mürettebatı ve 2 güvenlik görevlisiyle Mogadişu’ya doğru seyreden Türk şirketine ait "MV Lutuf" adlı genel kargo gemisi, 8 kişilik silahlı korsan grubu tarafından ele geçirildi. Korsanların daha önce kaçırdıkları gübre yüklü "MV Sward" adlı başka bir gemiyi operasyon üssü olarak kullandıkları belirlendi.

Gemiyi kontrol altına aldıktan sonra karadan erzak ve ikmal malzemesi temin etmek amacıyla küçük bir skiff tekneyle ayrılan 4 korsan, Nugaal kıyısındaki Garmaal yakınlarında tespit edildi. Anlık istihbarat ve kesintisiz gözetim yapan Türk insansız hava aracı, korsanların bulunduğu tekneyi karaya çıktığı sırada nokta operasyonla vurdu. Saldırıda 4 korsan şüphelisi olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Türk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu
Başlık ResmiTürk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu

SOMALİ BASINI: "OPERASYONU TÜRK SİHA'LARI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Somali basınında ve bölgedeki sosyal medya kanallarında yer alan haberlerde, Somali kıyılarında ve Hint Okyanusu’nda konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının veya Turksom (Somali-Türk Askeri İşbirliği) bünyesindeki Türk SİHA'larının operasyonu icra ettiğine işaret etti.

Ayrıca geminin Mogadişu’daki konuşlu askeri ve lojistik altyapıya yönelik teçhizat taşıdığı iddiaları gündeme gelirken, denizcilik güvenlik örgütleri operasyon sonrası gemide kalan diğer korsanların ve mürettebatın durumunu yakından takip ediyor. Türk deniz ve hava unsurlarının bölgedeki devriye ve güvenlik faaliyetleri aralıksız sürüyor

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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