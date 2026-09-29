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Yaşam

Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısır'a gitti

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Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısır'a gitti
Başlık ResmiSalah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti

Trabzonspor Kulübü'nün, Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın tanıtım filminde yer alan Hatice Akbaş, davet üzerine Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Kahire'den sonra Umre'ye de götürülen Akbaş reklam filminden sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

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Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah çekimleri Araklı ve Sürmene ilçelerinde yapılan videoyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tanıtım filminde Salah ile bir araya gelen 74 yaşındaki Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlamasının konu edildiği bir hikaye anlatılıyordu.

Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti
Başlık ResmiSalah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti

Çekimlerin ardından video kısa sürede tüm dünyada viral oldu. Videoda rol alan Hatice Akbaş'ın hayatı da bu kliple renklendi.

Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti
Başlık ResmiSalah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti

"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Eşi ile Mısır'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin davetlisi olarak Suudi Arabistan'da kaldığı bir günde umre yaptı, daha sonra Mısır'a geçti. Keşan takan Akbaş, Trabzonsporlu atkısıyla Mısır'daki tarihi ve turislik mekanları gezdi.

Hatice Akbaş Muhammed Salah'ın tanıtım filminde rol aldıktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyledi.

Kendisine duyulan ilgiden çok mutlu olduğunu ifade eden Akbaş, "Allah razı olsun Muhammed Salah'ı Türkiye'ye getirenlerden, sebep olanlardan. Bizi umreye götürdüler, sürpriz yaptılar." dedi.

Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti
Başlık ResmiSalah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti

Akbaş, Mısır'daki bir turizm şirketi aracılığıyla eşiyle Kahire'de çok güzel ağırlandıklarını belirterek, Mısırlıların da Türkler gibi çok sıcak kanlı ve güler yüzlü olduğunu anlattı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştığını dile getiren Akbaş, "Oraya giderim, beni götürürler diye hiçbir hayalim yoktu. Çok sevindim, sanki bu dünyada değilim gibi geliyordu bana. Allah bin kere razı olsun, çok başka bir duygu." diye konuştu.

Akbaş, Mısır'da büyükelçi ile görüştüklerini, planlanmasına rağmen rahatsızlıkları nedeniyle Salah'ın anne ve babasını ziyaret edemediklerini belirtti.

Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti
Başlık ResmiSalah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısıra gitti

Tanıtım filmi sayesinde yurt dışına gideceğini tahmin etmediğini anlatan Akbaş, "Allah bin kere razı olsun ilk önce Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan, Muhammed Salah'ı getirmese biz de bu şeylere ulaşamazdık." dedi.

Salah'ı, eşi ve çocuklarını evinde misafir etmek istediğinin altını çizen Akbaş, "Salah sayesinde bu kadar sevileceğimi hiç ummuyordum. Çok sevdim onları, tahminim onlar da beni çok sevdi." diye konuştu.

Ali Akbaş ise eşiyle birçok dizi ve filmlerde figüran olarak rol aldıklarını, Salah'ın tanıtım filmi sayesinde yurt dışına kadar gittiklerini kaydetti.

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Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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