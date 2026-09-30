Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altına bir şok daha! 2002’den beri böylesi görülmedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Altına bir şok daha! 2002’den beri böylesi görülmedi
Başlık ResmiAltına bir şok daha! 2002’den beri böylesi görülmedi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Altında hafta başındaki sert düşüş sonrası toparlanma çabası takip edilirken; TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.180 dolar ve gram 6.585 TL’den güne başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve FED’den ekim ayında faiz beklentisinin gerilemesi sarı metale destek oldu. Ancak ABD 30 yıllık tahvil faizinin 5.62’ye çıkarak Haziran 2002’den bu yana en yüksek seviyelere yönelmesi, altın üzerindeki stresi artırıyor. Piyasa şimdi iki kritik veriye odaklandı…

Kaydet
|
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem günündeki sert satışların ardından dün toparlanma işaretleri gösterdi. Ons altın salı işlemlerinde yüzde 1,63 yükseldi ve 4.181 dolardan dünü tamamladı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06.00 itibarıyla ons, 4.180 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 30 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.585 TL’den güne başlıyor.

Altındaki tepki yükselişinde, petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Orta Doğu'dan enerji akışında toparlanma sinyallerinin gelmesi ve ABD'nin stratejik rezervinden 40 milyon varile kadar petrolün piyasaya sunulabileceğini açıklaması, kısa vadeli arz endişelerini hafifletti. Petrol, vadeli işlemlerde 100 doların altına geriledi.

2002’DEN SONRA BİR İLK!

Ancak altın için kritik risk olarak öne çıkan ABD tahvilleri cephesinde gerginlik devam ediyor. 30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,62'ye kadar çıkarak, Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,29'a kadar yükseldi. Tahvil faizlerindeki yükselişte, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler öne çıkıyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi, FED'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği düşüncesini güçlendirirken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Altına bir şok daha! 2002’den beri böylesi görülmedi
Başlık ResmiAltına bir şok daha! 2002’den beri böylesi görülmedi

FED’DEN MESAJLAR

Öte yandan ABD Merkez Bankası cephesinden gelen mesajlar da altın açısından yakından izleniyor. Son olarak New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatları ve yapay zekâ yatırımlarının oluşturduğu güçlü talebin enflasyon açısından risk oluşturduğunu belirtti. Williams, ekonominin kendi beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde yılın ilerleyen bölümünde bir faiz artışının daha uygun olabileceğini söyledi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Bununla birlikte Williams, eylüldeki faiz artışının ardından yeni bir hamle için “aciliyet olmadığını” da aktardı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Williams’ın bu ifadelerin ardından, piyasalarda ekim ayında faiz artışı beklentisi geriledi. CME FEDWatch anketinde gelecek ay faiz beklentisi %47 sınırına kadar geriledi.

2 KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD ağustos PCE enflasyonu ve cuma günü gelecek eylül tarım dışı istihdam verisine çevrildi. PCE’nin yıllık bazda yüzde 3,7 ve çekirdek PCE’nin yüzde 3,3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamda ise 84 bin kişilik artış beklentisi öne çıkıyor. Bu iki verinin de tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi halinde, FED’in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisinin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
2,2 MİLYARI DEVLETE VERDİ
2,2 MİLYARI DEVLETE VERDİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
ZAM DALGASI DURDU
ZAM DALGASI DURDU
Hal operasyonu vatandaşa nefes aldırdı
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
ALTINA BİR ŞOK DAHA!
ALTINA BİR ŞOK DAHA!
2002’den beri böylesi görülmedi
VAR ODASI MERCEK ALTINDA
VAR ODASI MERCEK ALTINDA
MHK soruşturması Riva'ya uzandı
EVDEN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
EVDEN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
Haklar ve kurallar yeniden belirlendi
17 YILLIK SERÜVEN SON BULDU
17 YILLIK SERÜVEN SON BULDU
Türkiye’de bu göreve gelen ilk kadındı
YA 4 PUAN YA TAMAM!
YA 4 PUAN YA TAMAM!
Montella'nın kredisi tükendi
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL
PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL
Fon soruşturmasında 5 lüks villa için karar
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
5 KRİTİK KARAR AÇIKLANDI
Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu!
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında!
KANUNU ÇIKMADAN VURGUN
KANUNU ÇIKMADAN VURGUN
Yapay zekânın 'kitap' oyunu
MELEN'DE GERİ SAYIM
MELEN'DE GERİ SAYIM
2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak
"YABANCI BAŞKAN OLABİLİR"
Serdal Adalı'dan MHK çıkışı
FON KRİZİNDE 2 KRİTİK ADIM
FON KRİZİNDE 2 KRİTİK ADIM
'Yol haritamızı belirledik' diyerek duyurdu
YUNAN’DAN YENİ TAHRİK
YUNAN’DAN YENİ TAHRİK
Adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı
SİYASETTE AKLANMA SAĞLANMALI
SİYASETTE AKLANMA SAĞLANMALI
Bahçeli'den 'fon krizine' ilişkin ilk açıklama
SUÇLU BULUNDU
SUÇLU BULUNDU
Premier Lig'de Manchester City depremi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye’nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti
Türkiye’nin ilk kadın borsa başkanı, 17 yıllık görevine veda etti
Kaydet
Genç doktor, tramvayda tacize uğradı! Sapığı sosyal medya hesabından ifşa etti
Genç doktor, tramvayda tacize uğradı! Sapığı ifşa etti
Kaydet
Eski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı
Eski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.