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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)

MasterChef kaptanlık oyunu 29 Eylül Salı akşamı yeni haftanın takımlarını belirlemek için oynandı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçerken, kaptanlık oyununu kazanan isim ile mavi ve kırmızı takım kadroları merak konusu oldu.

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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan çiğ köfte hazırlamaları istendi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmesi için verilen 45 dakikalık sürenin ardından gecenin en başarılı tabağı belirlendi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı olurken rakip kırmızı takımın kaptanını da seçti. 29 Eylül tarihli bölümün tanıtımı TV8'in resmi sayfasında da yayımlandı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 29 Eylül 2026 tarihli kaptanlık oyununu Eyyüp Can kazandı. Yarışmacılar bu kez çiğ köfte hazırlamak için mücadele etti. Şeflerin verdiği 45 dakikalık sürenin sonunda yapılan değerlendirmede Eyyüp Can'ın hazırladığı çiğ köfte öne çıktı ve yarışmacı yeni haftanın mavi takım kaptanı olma hakkını elde etti.

Oyunu kazanan Eyyüp Can, mavi takımın kaptanı olarak takım arkadaşlarını seçerken aynı zamanda karşısında mücadele edecek kırmızı takımın kaptanını belirledi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Eyyüp Can, kırmızı takım kaptanı ise Nurten oldu. Eyyüp Can kaptanlık oyunundaki başarısının ardından mavi takımın başına geçerken kırmızı takım kaptanı olarak Nurten'i seçti.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Eyyüp Can (Kaptan)

Bahar

Armağan

Tolğa

Burçin

Enes

Hasan Alp

Şiringül

Buse

Şadi

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu (29 Eylül 2026)

Kırmızı Takım

Nurten (Kaptan)

Muhammed

Şükran

Batuhan

Emre

Nilay

Tolgahan

Ayşe

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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef kazanan isim
Editör : İREM ÖZCAN
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