MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef kazanan isim

MasterChef ödül oyununu kazanan isim, 28 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümün ardından merak konusu oldu. Yarışmacılar iki aşamalı mücadelede önce klasik bir tatlı hazırladı ardından hünnapla tabaklar ortaya çıkardı. Gecenin sonunda para ödülüne uzanan yarışmacı şeflerin değerlendirmesiyle belli oldu.

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MasterChef Türkiye'nin 28 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar bireysel ödül için tezgah başına geçti. İlk turda krem karamel hazırlayan yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Tadımların ardından Enes, Şadi, Batuhan, Nilay, Nurten, Şükran, Kübra, Hasan Alp, Tolgahan, Emre ve Tolğa ikinci tura yükseldi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin son değerlendirmesinde Şükran, Enes ve Batuhan en başarılı üç yarışmacı olarak öne çıkarken ödüle ulaşan isim Enes oldu. Ödül gecesinin ilk etabında ise Tolğa'nın tabağı öne çıktı. Krem karameli başarıyla hazırlayan 11 yarışmacı ikinci aşamaya geçerken asıl ödülün sahibi, hünnapla gerçekleştirilen tabak etabının ardından belirlendi. İkinci turda yarışmacılara 30 dakika süre verildi ve şeflerin tadımı sonucunda Enes gecenin birincisi oldu.

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MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE OLDU?

28 Eylül MasterChef ödül oyununda yarışmacıların mücadele ettiği ödül 100 bin TL olarak açıklandı. Enes, ikinci turda hazırladığı hünnaplı tabakla gecenin en başarılı yarışmacısı seçilerek para ödülünün sahibi oldu.

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