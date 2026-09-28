Kahramanmaraş'ta kalbinde 20 santimetrelik pıhtı bulunan ve her iki akciğer atardamarı tıkalı olan Safiye Nurdağı, ameliyatla sağlığına kavuştu. Yaşlı kadın yeniden rahat bir nefes alırken, taburcu olmaya hazır olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta yaşayan Safiye Nurdağı kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı şikayetiyle kentteki özel hastaneye başvurdu.

AMELİYAT OLDU, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yapılan kontrollerinde Nurdağı'nın kalbinde büyük bir pıhtı bulunduğu ve her iki akciğer atardamarının da tıkalı olduğu belirlendi. Kalbinde 20 santimetrelik pıhtı bulunan ve her iki akciğer atardamarı tıkalı olan Safiye Nurdağı, ameliyata alındı.

Nefes darlığının altından 20 santimetrelik pıhtı çıktı! Yaşlı kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

20 SANTİMETRELİK PIHTI

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibince acilen ameliyata alınan Nurdağı'nın kalbindeki 20 santimetrelik pıhtı çıkarıldı, akciğer atardamarlarındaki pıhtılar da temizlendi.

Nefes darlığının altından 20 santimetrelik pıhtı çıktı! Yaşlı kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

İKİ AKCİĞER DE TEMİZLENDİ

Dr. Eroğlu, hastanın kalbinde ve akciğer atardamarlarında ciddi miktarda pıhtı bulunduğunu belirterek, operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastanın kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkardıklarını ifade eden Eroğlu, her iki akciğer atardamarını da temizlediklerini belirledi. Eroğlu, hastanın normale döndüğünü ve taburcu olmaya hazır olduğunu bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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