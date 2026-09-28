MASAK’ın 3 eski başkanı adliyede! Casusluk soruşturmasında ifadeleri alındı

MASAK’ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, “siyasal veya askeri casusluk” soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Üç eski başkan, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, MASAK’ın mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemlerin araştırıldığı soruşturmada eski başkanların da ifadelerine başvurulacağını açıklamıştı.

Özetle Kaydet a- | +A

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) üç eski başkanı, “siyasal veya askeri casusluk” soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

2009-2014 yıllarında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, 2014-2016 yıllarında görevde bulunan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yıllarında görev yapan Osman Dereli savcılıkta ifade verdi. Eski başkanlar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

BAKAN GÜRLEK OPERASYONU DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, MASAK’ta kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını duyurmuştu.

Gürlek, 2012-2018 döneminde kurumun dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitler bulunduğunu açıklamıştı.

ERDOĞAN VE BAKANLARA İLİŞKİN SORGULAMALAR

Bakan Gürlek’in aktardığı bulgulara göre, sistemdeki Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne ilişkin koruma mekanizması devre dışı bırakılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirilmişti.

Gürlek, bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgular bulunduğunu, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetlemeyi sağlayacak kayıtların ise tutulmadığını belirtmişti.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Gürlek, aralarında dönemin MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 5 kişinin gözaltına alındığını ve yurt dışındaki 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş, şirketlere TMSF kayyım atanmıştı. Gürlek, aynı açıklamada üç eski MASAK başkanının da ifadelerine başvurulacağını bildirmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala