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MASAK'ta 'casusluk' soruşturması! 3 şüpheli tutuklandı

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MASAK'ta 'casusluk' soruşturması! 3 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiMASAKta casusluk soruşturması! 3 şüpheli tutuklandı

MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik 'Siyasal veya Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Eski MASAK Daire Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli cezaevine gönderilirken, Zehra Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yürütülen 'Siyasal veya Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

İstanbul merkezli yürütülen ve Ankara'da da eş zamanlı operasyonların gerçekleştirildiği soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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3 İSİM TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Eda Aydoğan, Güner Eke, eski MASAK Daire Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ve Zehra Yılmaz, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp hakkında tutuklama kararı verildi. Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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